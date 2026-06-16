El Tribunal Supremo de Brasil juzga a Eduardo Bolsonaro por coacción

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São Paulo, 16 jun (EFE).- El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil juzga este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro, acusado del delito de coacción, por haber instigado las sanciones que el Gobierno de Estados Unidos aplicó contra varios magistrados encargados de juzgar a su padre, el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Según la Procuraduría General de la República (PGR), las acciones de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos suponen una interferencia en el proceso judicial en el que su padre fue condenado por intento de golpe de Estado.

Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos desde febrero de 2025, está representado en la causa por un abogado de oficio, que sostiene que las acciones del exparlamentario forman parte de su libertad de expresión.

El abogado defensor también cuestiona la participación en el proceso del juez Alexandre de Moraes, uno de los magistrados afectados por las sanciones impuestas por Washington y que es el instructor de la causa.

La sesión comenzará a las 14:00 (17:00 GMT) en la Sala Primera del Tribunal, con la presentación del caso por parte de De Moraes, seguida de los alegatos de la Fiscalía y la defensa.

La decisión se adoptará por mayoría de votos y, en caso de condena, el tribunal también definirá la pena que, en el caso del delito de coacción, puede oscilar de uno a cuatro años de cárcel. EFE

mp/psh