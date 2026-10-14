Encarcelados dos de los principales dirigentes de las «cucarachas» de India

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Dos de los principales dirigentes del movimiento estudiantil indio Partido del Pueblo de las Cucarachas (CJP) fueron encarcelados el miércoles por cinco días bajo cargos de ingresar a un espacio no autorizado, informó el grupo.

Ashutosh Ranka y Saurav Das «han sido enviados a custodia judicial por cinco días», dijo en redes sociales el fundador del CJP, Abhijeet Dipke.

Das y Ranka fueron detenidos el martes por ingresar al tradicional espacio de protestas Jantar Mantar, un día después de que el gobierno anunciara que esa calle en el centro de Nueva Delhi dejó de estar habilitada para las manifestaciones.

Un video publicado en internet por Dipke mostró el martes a los dos jóvenes traspasando las barricadas instaladas en la calle Jantar Mantar y corriendo al espacio vacío ondeando la bandera de India. Luego se ve a la policía que los persigue y detiene.

Simpatizantes del movimiento y partidos opositores han tomado las calles en los últimos días para exigir la renuncia del jefe de la comisión electoral india, a quien acusan de manipular los registros de votación para beneficiar al partido del primer ministro Narendra Modi.

La comisión electoral ha negado cualquier irregularidad.

La calle Jantar Mantar fue bloqueada con barreras metálicas y una fuerte presencia policial para impedir el ingreso de manifestantes.

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