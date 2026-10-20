Estudiantes griegos acampan frente al Parlamento para exigir alquileres accesibles

Compartir

2 minutos

Atenas, 20 oct (EFE).- Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron este martes ante el Parlamento de Grecia mientras decenas de ellos se preparan para pasar allí la noche en protesta contra el elevado precio de los alquileres y el alto coste de vida.

«Desde Grecia hasta Francia luchamos por una educación pública y gratuita», se lee en una pancarta gigante frente al Parlamento.

A la manifestación de hoy se unieron una veintena de asociaciones estudiantiles de Atenas, que se sumarán mañana, miércoles, a la huelga de 24 horas convocada por el principal sindicato de docentes de primaria, DOE.

«No podemos soportar el coste de los estudios. Nos vemos obligados a trabajar mientras estudiamos para pagar alquileres de 500 y 600 euros y el Estado no nos paga ni lo mínimo indispensable», señaló Kleidio Mani, estudiante en la Politécnica de Atenas, al portal de noticias Newsit.

Los estudiantes piden una vivienda digna para todos los universitarios, especialmente para quienes tienen que desplazarse a otras ciudades y cuyas familias tienen ingresos bajos.

También reclaman el aumento de un subsidio estudiantil para hijos de familias vulnerables y el aumento de plazas en residencias universitarias públicas.

Asimismo, exigen la reducción del coste de la electricidad y del gasóleo.

El alcalde de Atenas, el socialdemócrata Jaris Dukas, mostró hoy su apoyo a los estudiantes y los maestros, pero advirtió de que se opone a las protestas violentas.

Los docentes reclaman, por su parte, un aumento salarial del 20 % y ayudas para el acceso a la vivienda a quienes reciben plaza en otras ciudades, especialmente en zonas turísticas con precios tensionados.

«Casi la mitad de los docentes se ven obligados a vivir con sueldos que no superan los 1.000 euros», subraya la convocatoria de DOE a la huelga.

Ante las protestas violentas en Francia y otros países, la Policía griega ha desplegado agentes antidisturbios y controles en puntos estratégicos de la capital, según declaró una portavoz policial en la emisora local Skai. EFE

dsp-as/mra

(foto)

Los preferidos del público Los más discutidos