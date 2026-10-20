Fujimori recibe presidencia de Comunidad Andina y destaca solidez del proceso integrador

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Lima, 20 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, recibió este martes la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), un organismo que representa «uno de los procesos de integración más sólidos de América Latina», según destacó la mandataria.

El traspaso de la presidencia de la CAN se realizó en el Palacio de Gobierno de Lima, en una ceremonia en la que estuvo presente el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien visita la capital peruana para participar en el XVII Gabinete Binacional entre los dos países.

«Deseo expresar mi gran reconocimiento a Ecuador y a su presidente por la conducción de este mecanismo durante el último año, y por su compromiso con el fortalecimiento de la integración andina», sostuvo Fujimori tras decir que le «honra recibir en nombre de Perú» la presidencia pro tempore para el período 2026-2027.

Añadió que «a lo largo de 57 años», Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, los actuales países miembros de la CAN, han «construido uno de los procesos de integración más sólidos en América Latina», que cuenta «con un espacio de libre comercio, reglas comunes y ordenamiento jurídico comunitario que regula los distintos ámbitos de este proceso».

«Creo también que debemos aprovechar el momento político y las visiones afines que compartimos los cuatro gobiernos y trasladar esa visión a resultados concretos para nuestras poblaciones», acotó.

Fujimori dijo que Perú ha propuesto un plan de trabajo «que busca atender los principales desafíos» que enfrentan los países de la CAN, entre los que mencionó a la criminalidad organizada transnacional, la necesidad de atender a su población ante el impacto del fenómeno climático de El Niño e impulsar el comercio y las inversiones, así como la integración aérea y portuaria.

«El Perú recibe esta presidencia pro tempore con la firme convicción de preservar lo construido en este espacio», remarcó para luego decir que «corresponde ahora profundizar» la integración «y hacer que la Comunidad Andina sea ese vehículo para promover el desarrollo y bienestar» de sus poblaciones.

La gobernante también dijo que se debe analizar la posibilidad de «invitar a otros y nuevos miembros que se unan a este espacio» de integración.

«Cuenten con el Perú para liderar este proceso», concluyó.

Noboa señaló, por su parte, que su gobierno está «cambiando el Ecuador» y «esa misma convicción guió» su actuación en la presidencia de la Comunidad Andina durante el período 2025-2026.

El gobernante destacó que una de las principales iniciativas de Ecuador en la CAN «ha sido contra el terrorismo y el crimen organizado», por lo que impulsó el «plan de acción resolutivo contra la delincuencia organizada transnacional para enfrentar amenazas como el tráfico de armas, la minería ilegal, la trata de personas y el lavado de activos».

«Debemos mantener la coordinación entre nuestros países para combatir estas amenazas que no conocen fronteras», remarcó. EFE

dub/pcc

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