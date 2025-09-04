The Swiss voice in the world since 1935

Gobierno Trump demanda a Boston y su alcaldesa por políticas de refugio para inmigrantes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 4 sep (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves a la ciudad de Boston y su alcaldesa, Michelle Wu, por sus políticas de refugio para inmigrantes que el Gobierno de Donald Trump argumenta «interfieren» con sus restrictivas leyes.

Boston, capital y ciudad más poblada de Massachusetts, es una de las jurisdicciones en el punto de mira del Gobierno de Trump por sus políticas «santuario», que limitan la colaboración de sus policías locales con los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, acusó a Wu y su administración local de «ejecutar explícitamente políticas diseñadas para socavar el cumplimiento de la ley y proteger a los extranjeros ilegales de la justicia», en referencia a su rechazo a la colaboración con el ICE.

Wu dijo la semana pasada en la estación de radio WBUR que los policías que violen las políticas de refugio al compartir datos con ICE serán castigados según la ley Boston Trust Act, de 2014, de cara a una posible expansión de las operaciones de inmigración en la ciudad.

En un comunicado, el Departamento de Justicia argumentó que ese rechazo a la cooperación «resulta en la liberación de criminales peligrosos en custodia policial que, de otra manera, estarían sujetos a deportación».

El pasado 5 de agosto, el Gobierno de Trump publicó una lista de jurisdicciones «santuario» como medida de presión para que abandonen su apoyo a los inmigrantes, con la meta de penalizarlas por lo que la Justicia considera «obstrucción» a sus leyes migratorias.

El Departamento de Justicia ha demandado previamente a otras grandes ciudades «santuario» como Nueva York y Los Ángeles, así como a los estados de Colorado, California e Illinois.

No es la primera vez que Trump la emprende contra los «santuarios» de inmigrantes: en su primer mandato congeló fondos federales a jurisdicciones pero fue retado en las cortes, donde perdió la mayoría de los casos. EFE

nqs/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR