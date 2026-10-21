Hallan un segundo muerto en Francia por el temporal

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París, 21 oct (EFE).- El cadáver de un septuagenario que las autoridades francesas buscaban en Córcega, tras haber sido arrastrado por las fuertes lluvias registradas este martes, fue hallado la pasada noche, lo que eleva a dos el número de muertos por el temporal en Francia.

Las Prefectura de Córcega indicó que el hombre, que se encontraba a bordo de un vehículo todoterreno arrastrado por una riada junto a otro que pudo ser rescatado con vida, fue encontrado sin vida cerca en el cauce del río Fium’orbu.

La isla mediterránea fue situada en alerta roja por las fuertes lluvias, donde se registraron precipitaciones de 350 litros por metro cuadrado en seis horas y 189 en sólo una hora y consideraban que era probable que se superaran los 500 litros en algunas zonas.

El temporal ya había provocado una víctima mortal cerca de Marsella, en el sureste del país. EFE

lmpg/crf

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