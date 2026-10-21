Israel detiene a un candidato al Congreso de EEUU durante la cosecha de aceitunas en Cisjordania

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Las fuerzas israelíes detuvieron brevemente este miércoles a un candidato al Congreso de Estados Unidos que acompañaba a activistas en apoyo a los palestinos durante la cosecha de aceitunas, en medio de amenazas de colonos extremistas.

Brad Lander, demócrata de izquierda que se espera que gane con facilidad un escaño en la Cámara de Representantes por la ciudad de Nueva York el 3 de noviembre, publicó en redes sociales que fue detenido junto con un grupo de rabinos y voluntarios mientras cosechaban aceitunas al oeste de Belén, en Cisjordania ocupada.

«La ocupación es un crimen según el derecho internacional. Cosechar aceitunas no es un delito según ninguna ley que yo conozca», escribió Lander en X.

Más tarde, señaló que fue liberado debido a su notoriedad pública y agregó que «los palestinos enfrentan consecuencias mucho peores todos los días».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel arremetió contra Lander por lo que calificó de «maniobra política calculada», afirmando que había ignorado las indicaciones de coordinar sus actividades con las autoridades israelíes.

«Esto no tenía que ver con cosechar aceitunas. Se trataba de cosechar titulares», afirmó.

El ejército israelí declaró que el propietario palestino de las tierras no había solicitado autorización para realizar la cosecha.

Israel enfrenta crecientes críticas internacionales por la violencia durante la temporada de recolección de aceitunas. Organizaciones de defensa de los derechos humanos documentaron múltiples ataques y otras formas de hostigamiento por parte de colonos israelíes contra los palestinos.

Israel anunció el lunes varias detenciones después de que colonos golpearan a una fotoperiodista estadounidense que cubría estos incidentes y a un alcalde francés que había viajado a la región durante la temporada de cosecha de aceitunas con una delegación de diplomáticos europeos, lo que generó condenas internacionales.

La violencia se produce en los últimos días previos a las elecciones israelíes, en las que el primer ministro Benjamin Netanyahu busca consolidar el apoyo de su base de derecha, firmemente favorable a los asentamientos.

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