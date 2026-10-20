Justicia neerlandesa obliga a ING a mantener cuenta de Gazprom pese a riesgo de sanciones

Compartir

3 minutos

La Haya, 20 oct (EFE).- Un tribunal de Ámsterdam ha prohibido al banco neerlandés ING cerrar la cuenta de la filial del gigante energético ruso Gazprom hasta que este consiga otra entidad bancaria en Europa, pese a los riesgos de sanciones y de reputación alegados por el banco por los vínculos de la empresa con el Estado ruso.

La sentencia responde a una demanda presentada por Gazprom International Projects, una sociedad registrada en Países Bajos que forma parte del grupo ruso Gazprom International y cuya cuenta en ING constituye el único medio de pago del grupo en Europa.

ING comunicó a la empresa en diciembre de 2023 su intención de poner fin a la relación bancaria, dadas las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) a Rusia tras la invasión de Ucrania en 2022.

Desde entonces, el banco había concedido varias prórrogas para que Gazprom encontrara otra entidad, la última hasta el pasado 1 de octubre, pero la compañía alegó que 15 bancos, tanto dentro como fuera de la UE, habían rechazado abrirle una cuenta.

Gazprom advirtió de que el cierre le impediría cumplir sus obligaciones de pago, incluidas las fiscales con las autoridades neerlandesas y británicas, así como los salarios y los servicios contratados.

Por su parte, ING defendió que, aunque la filial no figura en las listas europeas de sanciones, sus vínculos con una empresa controlada por el Estado ruso y sus actividades en el sector energético representan riesgos que requieren una vigilancia constante y costosa.

El banco también alegó que mantener relaciones comerciales con empresas vinculadas a Rusia podría perjudicar su reputación y generar la percepción de que contribuye indirectamente a la guerra rusa en Ucrania.

El tribunal reconoció que los intereses de ambas partes son importantes y consideró legítimo que ING quiera evitar relaciones con entidades vinculadas a Rusia, pero subrayó que Gazprom no está sancionada y que no se ha acreditado la existencia de riesgos de blanqueo de capitales.

«ING ha presentado un resumen de las transacciones de la cuenta de Gazprom, pero no ha alegado que en él figuren operaciones dudosas o sospechosas», señala la sentencia.

El juez también consideró que Gazprom había realizado suficientes esfuerzos para encontrar otro banco y que sus posibilidades de conseguirlo eran bajas por su vínculo ruso y la situación geopolítica.

La sentencia tuvo en cuenta una modificación legislativa prevista para el 1 de enero de 2027, que permitirá a las empresas registradas en Países Bajos solicitar una cuenta de pago básica en euros y limitará las circunstancias en las que los bancos pueden rechazar a determinados tipos de clientes.

El tribunal señaló que no puede descartarse que Gazprom reúna los requisitos para acceder a una cuenta básica cuando entre en vigor la nueva normativa, por lo que consideró que «no resulta oportuno poner fin en este momento a la cuenta bancaria de Gazprom».

Por tanto, prohibió a ING cancelar la relación mientras la empresa rusa no consiga una alternativa, aunque advirtió de que Gazprom deberá continuar buscando otro banco. EFE

ir/jaf/alf

Los preferidos del público Los más discutidos