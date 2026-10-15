Kallas abre la puerta a «todos los amigos de la UE» a unirse al club comunitario

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Bruselas, 15 oct (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó este jueves que «todos los amigos» de la UE son bienvenidos a unirse y pidió una discusión a fondo sobre cómo tenerlos «a bordo», antes del debate que los líderes europeos mantendrán esta noche sobre la ampliación del club comunitario.

«Todos nuestros amigos son bienvenidos a formar parte de la UE», incluidos «socios como Canadá, Reino Unido y también Noruega e Islandia, que quieren relaciones más profundas (con nosotros)», declaró Kallas a su entrada a la reunión del Consejo Europeo, que reúne a los líderes de los Veintisiete.

«Creo que deberíamos discutir a fondo cómo contar de verdad con nuestros amigos a bordo», dijo, «pero todo el que quiera unirse es bienvenido», insistió.

La jefa de la diplomacia europea advirtió además de que no hay que «bilateralizar» el proceso de ampliación, cuya negociación con los países candidatos exige unanimidad de los Veintisiete y ha chocado con el veto de Estados miembros como Hungría, en el caso de Ucrania y Moldavia.

«Europa es un continente muy pequeño y necesitamos ser más fuertes juntos», opinó.

Los ministros de Exteriores de la UE acordaron el lunes profundizar la cooperación en materia de seguridad y defensa con los países candidatos a la adhesión, en función de sus avances y de su alineación con la política exterior del bloque.

Los líderes discutirán ahora cómo integrar a esos países en los marcos europeos de defensa, ampliar la producción conjunta de material de defensa y aprovechar mejor las alianzas de seguridad y defensa de la UE.

También debatirán la propuesta de la Comisión Europea, que la semana pasada recomendó sustituir la unanimidad por mayoría cualificada para decisiones intermedias de adhesión, como abrir los bloques de negociación (‘clústeres’), que agrupan la adaptación del candidato a las normas europeas.

Los países quieren que los futuros tratados de adhesión incluyan también una «salvaguardia institucional» que permita, en los casos más graves, suspender el derecho de voto en el Consejo a un nuevo Estado miembro que vulnere los valores de la UE.

La idea de Bruselas es que se pueda aplicar primero este enfoque al futuro tratado con Montenegro y luego a Albania, Moldavia y Ucrania, los cuatro alumnos aventajados.

El 28 de octubre, la Comisión publicará su paquete anual de ampliación, que evalúa los avances de todos los candidatos e incluirá por primera vez hojas de ruta específicas para esos cuatro países. EFE

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