Kast es recibido con honores militares en Bolivia durante su visita a Paz

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La Paz, 16 oct (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, fue recibido este viernes en La Paz con honores militares, antes del encuentro con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, con quien tiene previsto firmar diversos acuerdos en materia comercial, minera, de interconexión, salud e integración energética.

Kast llegó a la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo, y fue recibido por el Regimiento de Infantería Colorados de Bolivia.

Los Colorados son un histórico regimiento de escolta presidencial que participó en la guerra del Pacífico librada entre Bolivia y Chile a finales del siglo XIX, en la que el primer país perdió su acceso al mar.

Kast ofreció un saludo a la tropa y posteriormente fue recibido por Paz a las puertas del antiguo Palacio de Gobierno, donde se entonaron los himnos y se izaron las banderas de Bolivia y Chile.

El mandatario chileno llegó esta mañana junto a una delegación conformada por varios ministros y gobernadores de las regiones fronterizas con Bolivia.

En el Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz, Kast recibió el saludo del canciller boliviano, Héctor Huanca, y del gobernador de La Paz, Luis Revilla, quien le entregó una declaratoria de ‘Huésped Ilustre’.

La última vez que un presidente chileno llegó a Bolivia para una visita de Estado fue en 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo atendió una invitación del entonces mandatario boliviano Víctor Paz Estenssoro, si bien en los años siguientes otros gobernantes arribaron al país para asistir a investiduras presidenciales o cumplir compromisos multilaterales.

La agenda del mandatario chileno tiene un carácter de «acercamiento político y cooperación económico-comercial», informó el Gobierno de Chile en un comunicado.

Paz y Kast tendrán una reunión privada y un espacio de trabajo entre los equipos de ambos Gobiernos, para luego firmar acuerdos y brindar una declaración conjunta a los medios alrededor del mediodía.

La firma de acuerdos implica el intercambio de información y experiencias en temas de minería.

También se prevé la firma de instrumentos comerciales, como la actualización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) y la incorporación de mecanismos que faciliten el comercio mutuo.

Asimismo, se prevé la suscripción de acuerdos sobre interconexión de fibra óptica y atención médica a nacionales del otro país en centros de salud pública, sin distinciones migratorias o capacidad de pago.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

La relación bilateral tuvo altibajos en las últimas décadas. Actualmente, bajo las presidencias de Paz y Kast, ambos países tuvieron acercamientos en distintos ámbitos, aunque Bolivia ha señalado varias veces que no deja de lado su aspiración marítima en este «nuevo ciclo». EFE

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