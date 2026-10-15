La agricultora peruana Rita Parcco es reconocida por la FAO por conservar cultivos nativos

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Lima, 15 oct (EFE).- La agricultora conservacionista peruana Rita Parcco recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por el «gran aporte» que realiza conservando cultivos nativos en los Andes de su país, informó este jueves en Lima el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA).

Parcco fue distinguida como una de las ‘100 mujeres heroínas en los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural’, durante una ceremonia realizada en Roma (Italia), por su trabajo conservando cultivos nativos en la zona de agrobiodiversidad de Paymaikis, en la región sureña de Apurímac.

«Esta distinción valora el esfuerzo de Parcco como una de las principales mujeres que, con sus conocimientos técnicos, saberes ancestrales y superando las inclemencias del tiempo en zonas andinas, conserva y produce cultivos nativos de alto valor», destacó el INIA en un comunicado.

Añadió que el trabajo de la agricultora se da en más 14.000 hectáreas de Paymakis, que es una zona de agrobiodiversidad reconocida por el INIA, un organismo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

«Nos sentimos muy orgullosos de contribuir con el reconocimiento de Rita Parcco. Esto demuestra que el INIA siempre busca el desarrollo de la agricultura familiar en el país», señaló el presidente de este organismo, Christian Barrantes, en el comunicado.

El INIA indicó que Parcco se siente «feliz y orgullosa» por el reconocimiento de la FAO y que en Paymakis cumple la labor de conservar más de 97 variedades de papa, 24 variedades de maíz, 20 variedades de raíces y tubérculos andinos y más de 85 especies de plantas medicinales.

El organismo estatal también reafirmó su compromiso de seguir brindando asistencia técnica y tecnología a más familias agricultoras que «contribuyen a la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos genéticos y la sostenibilidad de los medios de vida rurales» en el país. EFE

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