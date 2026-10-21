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La Armada de Colombia da explicaciones por brindar con el presidente con ron de su marca

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La Armada de Colombia dio explicaciones este martes por brindar con el presidente Abelardo de la Espriella con un ron de su marca, y aseguró que se trató de un gesto «protocolario» luego de un aluvión de críticas en redes sociales.

Medios locales y opositores viralizaron las imágenes de un brindis del derechista junto a la cúpula militar con una botella de ron «Defensor» tras una consejo de seguridad en la paradisíaca isla San Andrés durante el fin de semana.

La ley colombiana prohíbe a los militares consumir alcohol en servicio, por lo que los uniformados podrían ser sancionados.

La marca de licor forma parte del conglomerado Dominio de la Espriella, fundado por el millonario abogado en 2020 como parte de su vasto universo empresarial. 

«Se realizó un brindis protocolario, en estricto cumplimiento de las tradiciones navales», dice un comunicado de la Armada publicado en X.

Es «un reconocimiento al honor naval» y «reafirma el ejercicio de la soberanía», agrega tras la polémica por las fotografías en las que los funcionarios aparecen sonrientes, con copa en mano.

La oposición, que cuestiona el origen de la fortuna del mandatario, pidió investigar el caso al ente encargado de hacerles control a los servidores públicos. 

La primera dama Ana Lucía Pineda también está bajo escrutinio por el estado de las millonarias donaciones a su fundación privada, destinadas a la recuperación de las zonas devastadas por el terremoto del 10 de agosto. 

als/cr

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