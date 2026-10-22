La china Anta Sports asume presidencia del consejo supervisor de Puma tras comprar el 29 %

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Pekín, 22 oct (EFE).- El grupo chino de ropa deportiva Anta Sports ha reforzado su influencia en la marca Puma con el nombramiento de Dennis Tao, responsable de fusiones y adquisiciones de la compañía asiática, como presidente del consejo de supervisión de la firma germana, dos semanas después de completar la compra del 29,06 % de su capital.

Según informó este miércoles el diario económico chino National Business Daily, Tao asumió el cargo con efecto inmediato, mientras que Jeanne Huang, antigua vicepresidenta de Anta, también se incorporó al órgano supervisor.

Ambos fueron designados miembros del consejo de supervisión por vía judicial, con mandatos vigentes hasta la junta general de accionistas de mayo de 2027, mientras que Tao fue elegido presidente del órgano por sus integrantes, de acuerdo a un comunicado de Puma.

La decisión llega después de que Anta completara el pasado 8 de octubre la adquisición de una participación del 29,06 % en Puma por 1.505,5 millones de euros (unos 1.692 millones de dólares), una operación que convirtió al grupo chino en el principal accionista de la compañía alemana.

Anta ya había manifestado su intención de obtener representación en el consejo de supervisión de Puma y mantener la independencia de la firma germana.

El consejo de supervisión se encarga de controlar y asesorar a la dirección ejecutiva, por lo que el nombramiento no supone que Anta haya asumido directamente la gestión operativa de Puma. EFE

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