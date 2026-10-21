La Corte Suprema de Colombia cuestiona un proyecto antiterrorista de De la Espriella

afp_tickers

Compartir

2 minutos

La Corte Suprema de Justicia de Colombia cuestionó un proyecto de ley del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella con el que pretender agilizar la identificación de grupos terroristas al considerar que algunos puntos son inconstitucionales, según el acta de una reunión a la que la AFP tuvo acceso el martes.

El llamado «estatuto antiterrorista» es una de las principales medidas de seguridad del mandatario, que asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de «mano dura» contra los grupos criminales con apoyo de Estados Unidos.

El proyecto contempla que el gobierno tenga la facultad para clasificar como «terroristas» o «colaboradores del terrorismo» a grupos armados, narcotraficantes y otras organizaciones ilegales sin condenas o investigaciones judiciales previas.

Para el presidente de la Corte, Carlos Roberto Solórzano, la inclusión de una persona u organización en ese registro no puede convertirse, por sí sola, en una prueba de culpabilidad para justificar sanciones penales o patrimoniales.

Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló a la AFP que, bajo el discurso de la lucha antiterrorista, la iniciativa oculta intereses políticos.

«Es un caballo de Troya, que se muestra como una lucha contra el terrorismo pero que por dentro está plagado de causas políticas», expresó.

El acta al que tuvo acceso la AFP corresponde a una reunión interna del Consejo Superior de Política Criminal en la que se discutió el proyecto de ley.

La Corte consideró que el texto vulnera derechos como la presunción de inocencia y la propiedad privada, ya que contempla el decomiso de bienes y la congelación de activos de los considerados por el gobierno como terroristas o colaboradores del terrorismo.

Aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, De la Espriella inspira su estrategia en políticas de lucha contra el terrorismo impulsadas por Washington.

El nuevo estatuto debe ser discutido y aprobado por el Congreso, donde De la Espriella cuenta con mayorías.

Washington ha designado como terroristas a organizaciones ilegales de México, Colombia y Ecuador.

zb/lbf/lv/dga

Los preferidos del público Los más discutidos