La mitad del agua potable que se produce para la capital de Panamá se pierde en fugas

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Ciudad de Panamá, 18 jun (EFE).- El 50 % del agua potable que se produce para abastecer a la capital de Panamá, el mayor centro urbano del país, se pierde en fugas de la red de distribución, admitió este jueves el nuevo director del estatal Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Manuel Tercero.

Además, la potabilizadora que atiende a la capital, conocida como la planta de Chilibre, «está en cuidados intensivos» por la falta de mantenimiento oportuno, aseguró el funcionario en una entrevista con la cadena local TVN.

«Producimos de 215 a 217 millones de galones (813,8 a 821,4 millones de litros) diarios en la planta potabilizadora de Chilibre. En esa producción perdemos el 50 % por tuberías rotas. Lo que hemos hecho es abocarnos precisamente a arreglar esas fugas de esas tuberías que tienen gran tamaño para nosotros poder inyectar más agua a la red, en conjunto con la rehabilitación de estaciones de bombeo», afirmó Tercero.

La falta de agua es una queja recurrente no solo de los habitantes de la capital sino de todo este país, de poco más de 4 millones de habitantes y que, paradójicamente, es el quinto con la mayor pluviosidad del mundo.

Los vecinos de localidades rurales de Panamá suelen bloquear carreteras para llamar la atención de las autoridades por la falta de agua, que puede prolongarse por días o semanas en algunos sectores.

Tercero aseguró que se desarrolla un plan para reparar las tuberías y que se están tomando previsiones para que la potabilizadora de Chilibre, que es una de las más grandes de la región, no quede fuera de servicio tan frecuentemente, como ocurre ahora, por varias razones, incluido el hecho de que no tiene autonomía energética.

Admitió problemas administrativos y de gestión en el Idaan pero también enfatizó que los usuarios deben cumplir con el pago del servicio ante la elevada morosidad, que ronda los 100 millones de dólares según las cifras de la institución.

Este mismo jueves, el presidente panameño, José Raúl Mulino, aseguró durante su conferencia de prensa semanal que uno de los temas prioritarios de su Administración es la distribución del agua potable.

Aseguró que el Idaan «realizó 317 reparaciones en áreas (barrios) como San Miguelito, Betania y Juan Díaz» en la capital, «como parte del programa Panamá Sin Fugas, lo que redunda en menos pérdida de agua, así como en mayor cantidad y presión en los hogares», destacó un comunicado oficial.

«En unos meses podremos dar abundante agua a Panamá Oeste», una provincia contigua a la capital, «especialmente a Arraiján, con estos avances que estamos haciendo y otros 21 trabajos que se desarrollan para dar solución al sufrimiento de miles de panameños por la falta de agua», añadió Mulino. EFE

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