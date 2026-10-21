La presidencia de Colombia estrena sede en la criticada «Casa Blanca» del Caribe

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Una casona de columnas blancas con aires de Casa Blanca a pequeña escala sobresale dentro de una guarnición militar en Barranquilla. Es la nueva sede presidencial de Colombia, un símbolo del derechista Abelardo de la Espriella que sus críticos cuestionan como una costosa puesta en escena.

El mandatario convirtió el lugar en símbolo de dos de sus promesas: la cercanía con las fuerzas de seguridad y un gobierno más próximo a la gente desde las regiones, en medio de una ola de violencia en Colombia.

Pero desde las calles que rodean el Batallón Paraíso no se alcanza a ver la casona neoclásica remodelada, a la que sus críticos llaman «Casa Blanca de Temu», en referencia a la plataforma china conocida por vender productos baratos.

Jardines tropicales y palmeras rodean el edificio de 1938 donde ahora se lee un sencillo letrero que reza «Presidencia de la República. Libertad y orden», en el espacio militar de más de 50.000 m² y cerrado al público.

«Yo nunca vi al presidente por acá», dice a la AFP Darlys Patricia Guerrero, vendedora ambulante de 40 años, a quien le parece «genial» tener una sede en la calurosa ciudad costera, lejos de Bogotá.

En Colombia los poderes y principales instituciones se concentran en la capital, mientras De la Espriella dice apostar por la descentralización al gobernar desde distintos puntos del país, incluida Barranquilla, donde está su mansión familiar.

Admirador de Donald Trump, el presidente negó molesto que la nueva sede fuera una «copia» estadounidense.

Pero las redes sociales se llenaron de burlas sobre su parecido y críticas por el costo que implica para el Estado, cuando el gobierno defiende la austeridad.

La AFP pidió detalles a Presidencia sobre el funcionamiento de la sede, pero no obtuvo respuesta.

– Sueño caribeño –

La casona de Barranquilla ya fue escenario de visitas de primer nivel como la del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández.

La adecuación tardó cerca de un mes y costó unos 647.000 dólares, entre financiación pública y privada, según la gobernación de Atlántico.

Allí convergen vehículos oficiales, funcionarios, escoltas y militares, que siguen con normalidad sus entrenamientos.

Las instalaciones cuentan con un búnker subterráneo para el presidente y su cúpula política y militar en caso de crisis.

El mandatario suele despachar vestido con ropa táctica, lentes oscuros y gorra, mimetizado con el ambiente militar. Llega escoltado en una caravana de carros blindados o helicóptero, en despliegues que difunde en sus plataformas. Recientemente lideró una operación en una ciudad cercana con una pistola al cinto.

El nuevo protagonismo del Caribe aparece en conversaciones familiares y tiendas de barrio en el centro de Barranquilla, a pocos kilómetros del bastión.

«Desde hace mucho tiempo la costa y las regiones ajenas a Bogotá han sido olvidadas», dice Libardo Charris, un comerciante de muebles de 54 años.

Se trata de una ciudad más asociada a la estrella del pop Shakira, al carnaval y al puerto que a la política.

Gabriel Sánchez, de 47 años y dueño de una tienda, celebra que el Caribe sea ahora «más visto» con De la Espriella.

El abogado millonario es popular por su política de mano dura contra el crimen, la defensa de valores tradicionales y promesas de austeridad.

Pero la oposición asegura que el proyecto es una puesta en escena innecesaria y cara, que implica cientos de traslados aéreos, en medio de una profunda crisis fiscal.

Consideran que descentralizar el Estado consiste en crear políticas para las regiones, más que viajar.

Hay dos gobiernos: el «que se muestra a las cámaras y otro detrás» que vemos en los territorios, dice Edwin Capaz Lectamo, del movimiento indígena del Cauca (suroeste) que mantiene tensiones con el gobierno.

Vemos «abandono, con estigmatización, señalamientos y persecución», asegura.

– ¿Una nueva capital? –

En el pasado, algunos presidentes ejercieron temporalmente desde otras ciudades.

Pero convertir Barranquilla en una capital alterna sería «muy difícil», opinan expertos como el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry.

Para ello, sería necesaria una reforma constitucional que debe superar ocho debates en el Congreso.

«No es una capital alterna, es un lugar donde el presidente se queda unos días y ejerce sus funciones», explica Charry.

El mandatario ha prometido también sedes presidenciales en Medellín y Cali.

Más allá de los debates políticos, jurídicos y los memes, la sede alimenta un viejo pulso entre el Caribe colombiano y la capital.

«Aquí hay más alegría, más espontaneidad» que en Bogotá, considera Alejandra Díaz, ama de casa de 38 años.

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