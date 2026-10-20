La UE y Nueva Caledonia firman un acuerdo para asegurar el suministro de materias primas

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Bruselas, 20 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) y el Gobierno de Nueva Caledonia -territorio de ultramar francés situado en el Pacífico- firmaron este martes un acuerdo para asegurar el suministro de materias primas como el níquel a través del fomento de cadenas de valor sostenibles.

El archipiélago, uno de los principales productores de níquel a escala mundial, representó el 3,1 % de la producción global de este material en 2024.

El acuerdo -un Memorando de Entendimiento- fue suscrito en la capital, Numea, por el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la CE, Stéphane Séjourné; el presidente del Gobierno de Nueva Caledonia, Milakulo Tukumuli, y el ministro de Energía y Minería del archipiélago, Alcide Ponga.

A través de este memorando, la UE facilitará el acceso de fondos procedentes del propio Ejecutivo comunitario, Estados miembros, instituciones financieras e inversión privada para atraer nuevas inversiones, desarrollar proyectos de interés común y apoyar las infraestructuras necesarias.

El acuerdo prevé la explotación sostenible de los recursos minerales -incluyendo el cierre y la rehabilitación de explotaciones mineras- y la aplicación de normativas estrictas en materia ambiental, social y de gobernanza para que el sector minero neocaledonio sea un «motor de un crecimiento económico sostenible e inclusivo».

Además, se fomentará la cooperación entre los agentes pertinentes de los ámbitos educativo, de formación profesional, de investigación y de la industria, y se colaborará en la investigación e innovación de tecnologías sostenibles mediante «enfoques innovadores» para el cierre y la rehabilitación de las explotaciones mineras.

Tras la firma del memorando, la UE y Nueva Caledonia elaborarán una hoja de ruta para impulsar acciones concretas, en consulta con todos los Estados miembros de la UE, el Banco Europeo de Inversiones, el sector industrial y otros socios.

«Europa necesita socios fiables para diversificar sus cadenas de suministro de materias primas críticas, y Nueva Caledonia cuenta con los recursos, la experiencia industrial y los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar un papel estratégico en este empeño», declaró Séjourné en un comunicado.

Por su parte, el comisario de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, añadió que «mediante una cooperación más estrecha», la UE puede «fortalecer las industrias locales, fomentar la inversión y promover la innovación, garantizando al mismo tiempo que el crecimiento vaya de la mano de elevados estándares medioambientales y sociales».

Este acuerdo constituye la decimoséptima asociación estratégica de la UE en materia de materias primas desde 2021.

El Ejecutivo comunitario ya ha alcanzado acuerdos en materia de materias primas con Canadá y Ucrania (2021), Kazajistán y Namibia (2022), Argentina, Chile, la República Democrática del Congo, Zambia y Groenlandia (2023), Ruanda, Noruega, Uzbekistán, Australia y Serbia (2024), Sudáfrica (2025) y Estados Unidos (2026). EFE

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