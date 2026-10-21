Las acciones de Carrefour se desploman tras revisar a la baja sus beneficios por los disturbios en Francia

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Carrefour, el mayor grupo de distribución francés que cotiza en bolsa, vio caer fuertemente sus acciones este miércoles después de advertir que los recientes disturbios en el país afectarían a sus beneficios.

Hacia las 10H30 (08H30 GMT), sus acciones caían un 13,6 % en la bolsa de París.

Su presidente ejecutivo, Alexandre Bompard, dijo que unas 50 tiendas de Carrefour fueron saqueadas durante el fin de semana y que esperan que su resultado operativo se reduzca este año entre 80 y 200 millones de euros (90-225 millones de dólares) como consecuencia.

Los disturbios y saqueos ocurridos en el marco de unas protestas multitudinarias contra el encarecimiento de la vida fueron «delincuencia» sin relación con el «poder adquisitivo», dijo este miércoles en la radio France Inter.

Los desórdenes podrían representar hasta el 60% de su beneficio operativo en el cuarto trimestre, cuando el gasto de las fiestas de fin de año suele generar ingresos significativos, señalaron analistas de Jefferies.

«Íbamos encaminados hacia nuestros objetivos, pero luego el deterioro de las condiciones sociales y de seguridad nos obligó a decir a nuestros inversores, a decir al mercado, que ya no éramos capaces de alcanzar nuestras metas para el último trimestre», apuntó Bompard.

Los disturbios también incrementaron los costes operativos de Carrefour y se producen en un momento en que la confianza de los consumidores ya se había debilitado por el fuerte aumento de los precios de la energía.

En el tercer trimestre, la facturación de Carrefour aumentó un 3,9% interanual, hasta casi 22.700 millones de euros.

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