Legal Aid pide liberar al dominicano Oscar Belgal y alerta sobre el deterioro de su salud

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Nueva York, 14 oct (EFE).- El grupo Legal Aid Society presentó este miércoles un recurso de habeas corpus ante la corte federal para el Distrito Este de Nueva York pidiendo la liberación «inmediata» del dominicano Oscar Belgal, detenido y herido de bala por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 8 de octubre mientras viajaba en su coche con su hijo de cinco años.

Legal Aid denunció en un comunicado que el dominicano, de 28 años, está recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn con una bala alojada en el cuello, pérdida de sensibilidad en el lado izquierdo de la cara y problemas de audición en el oído izquierdo, y a pesar de la gravedad de sus heridas, aún no ha sido operado.

El personal de la prisión solo le ha proporcionado ibuprofeno para el dolor, sin ninguna indicación de cuándo será operado y tampoco ha podido contactar a su familia, agregó.

«Este caso constituye un nuevo desafío a los flagrantes abusos de autoridad y a la conducta categóricamente ilegal» de ICE, indica el documento de habeas corpus, un recurso legal que obliga a las autoridades a presentar ante un juez a una persona detenida para que se evalúe si su arresto o encarcelamiento es legal.

Legal Aid explica al tribunal que, tras recoger a su hijo, Belgal se detuvo en un establecimiento para darle de comer y luego se dirigía a su casa, pero al darse cuenta de que había estacionado frente a un hidrante, decidió mover su vehículo; en ese momento, un hombre con máscara no identificado y que llevaba un arma irrumpió en su ventanilla.

Indica que cerca de éste había varios hombres también enmascarados y con armas de fuego, que «no se identificaron, no mostraron documento alguno ni se comunicaron con Oscar de manera sustancial».

«En cambio, el primer hombre golpeó y destrozó la ventanilla de Oscar y comenzó a disparar una pistola hacia el interior del vehículo, mientras su hijo se encogía de miedo en el asiento trasero», y gritaba que los hombres enmascarados habían matado a su padre.

De acuerdo con el recuento al tribunal, Belgal salió del coche para pedir ayuda, que los hombres no le dieron, y en su lugar lo inmovilizaron en el suelo, lo esposaron y dejaron ahí semiconsciente y sangrando. A pesar de que lo tenían en custodia, no se identificaron.

El grupo afirma que las acciones «flagrantes» del ICE violan principios fundamentales de todo marco jurídico que limita su conducta y autoridad: la Constitución, el marco legal y reglamentario, e incluso sus propias políticas internas, y que ni siquiera le habían presentado cargos para expulsarlo del país antes de arrestarlo.

«Por consiguiente, la detención de Oscar constituye la definición misma de una medida ‘ilegal desde su inicio, por lo que resulta necesaria su liberación inmediata», agrega. EFE

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