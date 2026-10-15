Londres amenaza retirar todos los vistados a Eritrea si no asume retornos de inmigrantes

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Londres, 15 oct (EFE).- El Gobierno británico ha amenazado con retirar a Eritrea todo tipo de visados en caso de que el Gobierno de Asmara no colabore a la hora de recibir a inmigrantes deportados desde el Reino Unido por su implicación en delitos o por ver rechazadas sus peticiones de asilo.

La ministra de Interior, Shabana Mahmood, señaló en una entrevista con el Telegraph que su Gobierno ya ha tomado una primera medida de advertencia, al retirar a todos los eritreos los visados VIP -los llamados ‘fast-track’- e imponer además a sus diplomáticos ciertas restricciones en sus desplazamientos fuera de Londres.

La ministra, considerada una ‘dura’ dentro del gabinete de Andy Burnham, ya profirió amenazas similares en 2025 contra otros tres países africanos: República Democrática del Congo, Angola y Namibia, en aquellos casos igualmente por sus obstáculos a la hora de readmitir a sus nacionales a los que se negó el asilo o la residencia.

Sin embargo, la amenaza a Eritrea es más grave porque sus inmigrantes representan una de las nacionalidades más presentes en las barcazas de inmigrantes ilegales que llegan regularmente a las costas inglesas: en el año trascurrido hasta junio pasado, los eritreos fueron un 18 % del total de los llegados, según cifras oficiales.

Pero más allá de la retórica y las amenazas verbales, algunas voces dudan de la efectividad de estas medidas: la directora del Observatorio de Migraciones en la Universidad de Oxford, Madeleine Sumption, cree que la mayoría de eritreos «no son en absoluto expulsables», según dijo a la BBC.

Según ella, de los 7.000 eritreos que solicitaron el asilo en 2025 -un 8 % del total de peticiones-, la gran mayoría consiguió que se admita a trámite su solicitud, y a los que no lo lograron, vaticina que lo conseguirán en apelación.

La llegada de inmigrantes por vías irregulares al territorio británico, más su permanencia posterior en el país y su acceso a ayudas gubernamentales, se ha convertido en un tema central del debate político británico, en línea con el resto de Europa. EFE

fjo/alf

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