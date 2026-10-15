Los diputados franceses rechazan subir impuestos a pensionistas como propone el Gobierno

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París, 15 oct (EFE).- Los diputados franceses tumbaron este jueves uno de los recortes estrella del proyecto de presupuestos para 2027 presentado por el Ejecutivo, la reducción de las desgravaciones a pensionistas, con la que pretendía recolectar 1.400 millones de euros en su plan de reducción del déficit.

Todos los partidos de la oposición, desde la ultraderecha a la izquierdista La Francia Insumisa, pasando por socialistas y ecologistas, adoptaron enmiendas tendentes a eliminar esa medida del texto, solo defendida por los partidos ‘macronistas’, los centristas y los conservadores.

La medida, una de las más polémicas que incluye el proyecto de presupuestos, prevé reducir las desgravaciones del 10 % a las que tienen derecho los pensionistas. Hasta ahora, el máximo eran 4.400 euros y el Ejecutivo pretendía reducirlo a 3.000.

El ministro de Hacienda, David Amiel, había asegurado que la mitad de los pensionistas no se verían afectados por esta medida, que consideró «clave» para conseguir el equilibrio presupuestario que busca su gabinete, situarlo en el 5 %.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, por su parte, restó importancia a esta votación y recordó que todavía hay tiempo «para llegar a acuerdos».

«No hay que inquietar a los mercados financieros. Estamos en la primera lectura del texto y en estos momentos todos los partidos muestran su mayor sensibilidad. Los compromisos llegarán en diciembre», señaló en una comparecencia de prensa.

Instaurada en los años 70 del siglo pasado, esta desgravación cuesta unos 5.000 millones de euros anuales a las arcas públicas y ningún Ejecutivo se había atrevido hasta ahora a tocarlo, ante el gran peso electoral que tienen los pensionistas. EFE

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