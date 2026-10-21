Macron garantiza a los franceses su parte de los hidrocarburos asegurados en el Golfo

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París, 21 oct (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que los franceses recibirán «la parte que les corresponde» de los volúmenes de hidrocarburos garantizados en el Golfo, al tiempo que señaló que buscarán «reducir la dependencia de Ormuz».

En una comparecencia ante los medios desde Doha, Macron aseguró que se creará un fondo de garantía destinado a reducir el precio de los transportes de hidrocarburos que, dijo, se ha multiplicado por diez.

El Elíseo adelantó ayer que el viaje había permitido garantizar 200.000 toneladas suplementarias de diésel de Emiratos Árabes Unidos y Baréin para reforzar las reservas del país. EFE

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