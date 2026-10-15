Maduro y Flores rechazan los nuevos cargos de tortura y preparan su defensa por inmunidad

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Nueva York, 15 oct (EFE).- El depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon este jueves no culpables de los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas que les imputa la Fiscalía estadounidense, en una audiencia ante el juez federal Alvin Hellerstein en Nueva York.

Maduro calificó la acusación de estar basada en «falsas acusaciones y testimonios», mientras que Flores afirmó ser «completamente inocente».

Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn desde que fueron capturados por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Venezuela y trasladados a Nueva York, a la espera de que se celebre el juicio, previsto ahora para el 14 de junio de 2027.

Los nuevos cargos por torturas y narcoterrorismo

La acusación sustitutiva, presentada el pasado 8 de octubre, acusa a ambos de participar en una supuesta campaña de represión y torturas contra opositores, militares y otras personas detenidas durante el Gobierno de Maduro, incluidos tres ciudadanos estadounidenses.

Además, la Fiscalía extendió entonces a Flores el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que hasta ese momento solo pesaba sobre el depuesto mandatario.

En la audiencia de hoy, Flores se declaró «completamente inocente» y «no culpable» de esos nuevos cargos.

La audiencia se produjo después de que la Fiscalía describiera casos de presuntas víctimas de torturas y otros abusos con prácticas que, según sostiene, incluían descargas eléctricas, asfixia, golpes, privación de alimentos y agua y amenazas contra familiares.

Tres estadounidenses entre las presuntas víctimas

Entre los casos recogidos figuran los de tres ciudadanos estadounidenses que, según la acusación, sufrieron torturas y otros abusos mientras permanecían bajo custodia venezolana, así como los de opositores y militares considerados una amenaza para el Gobierno.

La Fiscalía sostiene que Maduro y Flores participaron durante años en un sistema de represión destinado a mantenerse en el poder mediante la violencia contra la oposición, las detenciones arbitrarias y la tortura de personas consideradas desleales.

Continúa el proceso con nuevo calendario

El juez Hellerstein aprobó aplazar al 14 de junio de 2027 el inicio del juicio contra Maduro y Flores, inicialmente previsto para el 1 de junio, a petición conjunta de la Fiscalía y las defensas, que solicitaron más tiempo para preparar el proceso tras la ampliación de la acusación.

Los nuevos cargos se suman a los que ya afrontaban Maduro y Flores por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con la posesión y el uso de ametralladoras y artefactos destructivos.

La Fiscalía sostiene que ambos participaron en una conspiración para distribuir cocaína con la intención de proporcionar recursos económicos a personas u organizaciones implicadas en actividades terroristas.

Por el cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, la legislación federal contempla una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua. La conspiración para cometer torturas está castigada con hasta 20 años de cárcel, aunque la pena puede alcanzar la cadena perpetua si las torturas causan una muerte.

Vista sobre la inmunidad

Por su parte, las defensas de Maduro y Flores también cuestionan la legitimidad del proceso y han planteado argumentos basados en la inmunidad que, sostienen, les corresponde.

La próxima audiencia se prevé para diciembre, cuando el juez Hellerstein examinará las peticiones para desestimar la acusación por motivos de inmunidad soberana.

La Fiscalía sostiene que Maduro no tiene derecho a la inmunidad de jefe de Estado porque Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo de Venezuela en 2019 y señala que el Gobierno venezolano tampoco ha solicitado formalmente que se le reconozca esa protección en este proceso. EFE

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