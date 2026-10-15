Magyar no cree que se llegue a un acuerdo sobre el presupuesto de la UE para diciembre

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Bruselas, 15 oct (EFE).- El primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, puso este jueves en duda que la UE logre en diciembre un acuerdo sobre su próximo presupuesto plurianual debido a la posibilidad de que España y Suecia no tengan Gobierno para entonces.

«El ambicioso plan es que en diciembre se llegue a un acuerdo unánime, pero como es probable que no haya Gobierno español y tampoco sueco, las condiciones no se darán», afirmó Magyar a la prensa al entrar en la cumbre de los Veintisiete en Bruselas, mencionando también el posible veto de varios países.

El jefe de Gobierno húngaro explicó que antes de la cumbre participó en una reunión del grupo de países comunitarios ‘Amigos de la cohesión’, convocada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

«En su forma actual (el presupuesto plurianual) no es aceptable», resumió Magyar la postura de estos países y adelantó que varios jefes de Gobierno «han anunciado que en caso dado podrían vetar» en diciembre la aprobación.

«El contenido es más importante que un acuerdo rápido», afirmó el jefe de Gobierno húngaro, que al mismo tiempo dijo que quiere lograr un aumento del apoyo a los agricultores europeos.

Magyar asimismo valoró que la propuesta de la presidencia irlandesa de la UE no incluía recorte de los fondos de cohesión y de apoyos agrícolas.

Eso sí, Magyar criticó que se planee aumentar la contribución al presupuesto comunitario por parte de los países miembros y adelantó que «de eso habrá que negociar mucho».

En otros aspectos el jefe de Gobierno húngaro adelantó que el viernes tendrá un breve encuentro con el presidente ucraniano, Volodimír Zelenski, que también participa en la cumbre de la UE.

Durante el anterior Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán las relaciones entre Budapest y Kiev se deterioraron de forma grave por la posturas prorrusas del ejecutivo húngaro.

Magyar busca normalizar las relaciones bilaterales con Ucrania, aunque ha afirmado varias veces que el nuevo Gobierno tampoco está dispuesto a apoyar al país vecino con armas.EFE

mn/ll/alf

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