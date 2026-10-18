Meloni se solidariza con las fuerzas del orden ante los violentos que siembran el caos

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Roma, 18 oct (EFE).- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó este domingo su solidaridad y agradecimiento a las fuerzas del orden que han tenido que enfrentar «la violencia de delincuentes» que «aprovechan las manifestaciones para buscar el enfrentamiento y sembrar el caos», en referencia a las protestas de ayer en varias ciudades del país.

«Estamos con vosotros», afirma Meloni en un mensaje difundido en sus redes sociales donde defiende la presencia policial en las manifestaciones y protestas del sábado: «Estaban allí para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los trabajadores, de los comerciantes y de todas las personas que tienen derecho a vivir su ciudad sin miedo y sin verla devastada por bandas de vándalos».

Italia vivió el sábado una jornada de protestas en varias de sus principales ciudades contra la carestía de la vida y los bajos salarios entre otros reclamos, que derivaron en enfrentamientos violentos sobre todo en Milán, y también en las ciudades de Turín y Bolonia.

En Roma, miles de personas participaron en la manifestación «Juntos en la Vía Principal», promovida por la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL), cuyo secretario general, Maurizio Landini, anunció la convocatoria de una huelga general para el 20 de noviembre. EFE

sam/ah

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