Milei vuelve a insultar a Lula y dice que espera que no se “robe” las elecciones de Brasil

Compartir

2 minutos

Buenos Aires, 20 oct (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, volvió a atacar este martes a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de hacer “campaña sucia” y expresó su deseo de que no intente “robarse” la segunda vuelta de las elecciones presidencial del próximo domingo, en la que el mandatario se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro.

“Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”, escribió Milei en su cuenta de X, en un nuevo episodio de la confrontación que mantiene con Lula y en respaldo de candidato ultraderechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El jefe de Estado argentino acompañó el mensaje con un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula defendió la reducción de la jornada laboral de seis a cinco días y afirmó que “la mujer no puede trabajar seis días a la semana y descansar uno porque ese día tiene que limpiar la casa”.

Milei calificó al presidente brasileño de “progresista machirulo (forma despectiva de decir machista)” y agregó: “Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes. Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”.

La nueva ofensiva de Milei se produce a cinco días de la segunda vuelta presidencial, en el que Lula, del Partido de los Trabajadores (PT), buscará un cuarto mandato no consecutivo frente a Bolsonaro, del Partido Liberal (PL).

El domingo pasado, durante el primer debate televisado entre ambos candidatos, Lula vinculó a Bolsonaro con Milei y con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Milei respaldó a Bolsonaro en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, cuando el candidato del PL obtuvo el 47,03 % de los votos frente al 45,16 % de Lula.

“Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas”, escribió entonces el presidente argentino.

La disputa entre Milei y Lula se remonta al inicio de sus respectivos mandatos y ha incluido fuertes descalificaciones personales por parte del argentino.

En julio, Milei llamó a Lula “presidiario” y “ladrón”, lo que provocó que Brasil convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

La tensión política entre ambos mandatarios se produce pese al peso estratégico de la relación bilateral: Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países son las mayores economías del Mercosur. EFE

lgu/jgb

Los preferidos del público Los más discutidos