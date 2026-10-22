Ministro de Interior de Colombia sale tras hundimiento del presupuesto de 2027

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El ministro del Interior de Colombia salió del cargo tras el hundimiento del presupuesto nacional para 2027, anunció este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella.

Rodrigo Lara deja la cartera después del un error durante la votación en el Congreso para aprobar el presupuesto, que tendrá que ser promulgado vía decreto. Alejandro Ordóñez será el nuevo ministro.

En Colombia, el titular de la cartera del Interior es el encargado de las relaciones con el Congreso, donde el actual Ejecutivo derechista tiene mayorías a través de alianzas con partidos.

«Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia», dijo en X De la Espriella.

Cuando se agotaba el plazo para discutir el presupuesto el martes, el Congreso aprobó una partida de unos 201.000 millones de dólares en respaldo al gobierno de Abelardo de la Espriella. Pero por error ambas Cámaras votaron proyectos distintos, lo que finalmente sepultó la decisión.

«Este presupuesto que vamos a decretar hoy es el presupuesto de la verdad, que sí incluye todos los gastos sociales y de funcionamiento del Estado», declaró el vicepresidente José Manuel Restrepo.

La nueva versión de presupuesto mantiene el monto total de 201.000 millones de dólares, pero cambian algunas asignaciones de gasto.

En el decreto del gobierno desaparecen cerca de 950 millones de dólares adicionales para salud, así como subsidios de electricidad y gas y programas dirigidos a los ancianos.

«Por afanados y mediocres terminaron haciendo mal las cosas. En su desespero por aprobarle el presupuesto a Abelardo, pasaron por encima del procedimiento legislativo», dijo la senadora izquierdista Esmeralda Hernández, la primera en denunciar el error.

Según la senadora opositora Jennifer Pedraza, con el nuevo presupuesto también se pierde un artículo que obligaba al gobierno a entregar informes trimestrales sobre el uso de recursos en la atención del devastador terremoto el 10 de agosto.

La primera dama, Ana Lucía Pineda, está bajo escrutinio por el estado de las millonarias donaciones a su fundación privada, destinadas a las víctimas del sismo.

Para Daniel Gómez, profesor de la Universidad de los Andes, las arcas del Estado no tienen los recursos suficientes para poner en marcha el presupuesto del gobierno y «va a necesitar un recorte».

El texto discutido en el Congreso proyectaba un grave déficit fiscal para el próximo año de 9,4% del PIB, similar al de Brasil, el más alto de Latinoamérica.

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