Montenegro pide no «importar inestabilidad» tras desalojo de una protesta por la vivienda

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Lisboa, 15 oct (EFE).- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, advirtió este jueves a partidos y movimientos contra la tentación de «importar a Portugal climas de inestabilidad» por intereses egoístas, y rechazó que «unas pocas personas» transmitan la imagen de un país en agitación, al ser preguntado en Bruselas por el desalojo policial de una acampada por la vivienda en Oporto.

«No tenemos esa inestabilidad, no tenemos ese nivel de conflictividad y no podemos caer en el error de considerar que unas pocas personas den ahora la imagen de un país que parece estar en plena agitación. No lo está», afirmó el jefe del Gobierno.

Montenegro, quien se encuentra en la capital belga para participar en el Consejo Europeo, expresó su confianza en las fuerzas de seguridad, aunque admitió que no disponía de información concreta suficiente para valorar la intervención de esta madrugada en la plaza de Dom João I, donde los convocantes denunciaron 37 heridos.

El primer ministro recordó que la semana pasada ya había advertido en el Parlamento contra los intentos de trasladar al país un clima de enfrentamiento que, según sostuvo, no se corresponde con la realidad de la sociedad portuguesa.

«Espero que los partidos políticos, los movimientos asociativos y las organizaciones portuguesas no caigan en la tentación de, por razones meramente egoístas de su propia actuación, importar a Portugal climas de inestabilidad, de confrontación que no tienen, de hecho, respaldo en la sociedad portuguesa», declaró.

A su juicio, la dimensión de la protesta de Oporto ilustra la diferencia entre el ejercicio legítimo del derecho a protestar y expresar una posición política y el sentir predominante en el país.

Sobre la actuación policial, Montenegro explicó que llevaba en reuniones desde las 7.30 horas en Bruselas —las 6.30 en Portugal— y que únicamente había visto las informaciones difundidas por los periodistas.

“No tengo elementos para poder emitir una opinión”, insistió al ser preguntado por las denuncias de violencia policial de los organizadores de la acampada de Oporto, que aseguran que el desalojo dejó 37 heridos.

Montenegro defiende el rol de la policía

Por el contrario, enfatizó que las fuerzas de seguridad «son extraordinariamente rigurosas y respetuosas» con los principios de necesidad, adecuación y proporcionalidad que deben regir sus intervenciones.

El jefe del Ejecutivo subrayó que el derecho de manifestación debe coexistir con los derechos del resto de los ciudadanos.

«Es necesario garantizar que las personas puedan ejercer su derecho de manifestación, al mismo tiempo que es necesario garantizar que ese derecho no choque con los otros derechos, con el derecho de libre circulación, de tranquilidad y orden público, que, naturalmente, todos queremos también salvaguardar», señaló.

Las declaraciones del jefe del Gobierno conservador de Portugal se produjeron después de que la Policía desalojara la madrugada de este juerves a los participantes en la acampada por el acceso a la vivienda en el centro de Oporto, una protesta que se mantenía desde el sábado.

El movimiento convocante denunció 37 heridos, entre ellos dos personas con fracturas, y acusó a los agentes de emplear una fuerza desproporcionada contra una concentración que, según sostiene, era pacífica.

La policía confirmó una intervención de «mayor contundencia» y la justificó por la resistencia de los manifestantes a retirar las tiendas.

Después de un primer desalojo el pasado lunes, los participantes en la acampada volvieron a montar las tiendas ayer miércoles y dijeron en asamblea que mantendrían la protesta. EFE

mf/ah

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