Nacional elimina al Rentistas de Omar Asad y avanza en la Copa Uruguay con gol de Botta

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Montevideo, 15 oct (EFE).- Nacional avanzó este jueves a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay tras golear por 3-0 a Rentistas en un juego que prolongó el invicto de Daniel Carreño como entrenador del Tricolor.

Agustín Dos Santos, Tomás Viera y el argentino Rubén Botta marcaron los tantos que sellaron la victoria frente a los dirigidos por el también argentino Omar Asad, autor de uno de los tantos que en 1994 llevaron a Vélez Sarsfield a conquistar la Copa Intercontinental ante el italiano Milán.

Con su triunfo, el Tricolor avanzó a la próxima ronda, a la que también se clasificaron Montevideo Wanderers, Juventud, Boston River, Deportivo Maldonado y Danubio.

Los duelos que aún restan por disputarse y que permitirán conocer a los últimos dos clasificados a la siguiente instancia son Liverpool-Cerro Largo y Peñarol-Montevideo City Torque.

Tras la victoria de este jueves, Nacional volverá a saltar al campo de juego el próximo lunes para enfrentar a Deportivo Maldonado en un partido vital para el futuro de ambos en el Torneo Clausura.

A falta de 15 puntos para el final, Montevideo City Torque lidera la clasificación con 22 enteros y aventaja por uno a Liverpool. El Tricolor y Peñarol tienen 20 unidades cada uno, mientras Deportivo Maldonado acumula 18.

De acuerdo con esto, el que gane en el estadio Gran Parque Central se mantendrá en carrera, mientras que quien caiga se alejará de la lucha por el título.

Dicho encuentro será el número 13 de Carreño como entrenador de Nacional desde que en agosto comenzó su tercer ciclo al frente del club con el que conquistó como futbolista la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1988. Hasta el momento suma nueve triunfos y tres igualdades. EFE

scr/car

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