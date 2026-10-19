Netanyahu afirma que Israel tiene la «capacidad de golpear» a sus enemigos en cualquier momento

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que su país tiene la «capacidad de golpear» a sus enemigos en cualquier momento, a pocos días de las elecciones legislativas del 27 de octubre.

«Tenemos la preparación, la determinación y la capacidad de golpear a nuestros enemigos cuando sea necesario», dijo en un video grabado en una base militar cuyo nombre no fue revelado, tras participar en una evaluación de la situación operativa.

«Nuestros enemigos recibirán golpes más duros que los que han recibido hasta ahora», añadió.

Desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra territorio israelí el 7 de octubre de 2023, Israel ha combatido en varios frentes, entre ellos Líbano, contra el movimiento Hezbolá, respaldado por Teherán, y directamente contra Irán.

El 28 de febrero, una ofensiva israelí-estadounidense contra Irán hizo estallar el conflicto en Oriente Medio. Tras casi ocho meses de guerra, las conversaciones entre Washington y Teherán permanecen estancadas.

Al frente de uno de los gobiernos más derechistas de la historia del país, Netanyahu se juega su supervivencia política y aspira a un nuevo mandato en las elecciones del 27 de octubre.

El domingo, Netanyahu pidió a los votantes indecisos que «escuchen» al presidente estadounidense, Donald Trump, quien le ha expresado su «apoyo pleno y total» de cara a los comicios, y que voten por él.

«Trump dijo que hemos logrado juntos cosas extraordinarias. Hemos aplastado a Irán, destruido el eje iraní y alejado la amenaza inmediata» que representaba el programa nuclear iraní, sostuvo el jefe de gobierno.

«Ese es el criterio más importante (…) Está en juego la supervivencia de Israel, la garantía de la eternidad de Israel. Eso es lo que se decide en esta elección», aseguró.

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