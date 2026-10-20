Patronal pesquera UE asegura el plan de Bruselas para la pesca deja al sector «sin salida»

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Bruselas, 20 oct (EFE).- La patronal pesquera Europea (Europêche) aseguró este martes que la Visión para la Pesca y la Acuicultura 2040 que este martes presentó la Comisión Europea es «un callejón sin salida» y criticó que no contenga una revisión de la Política Pesquera Común (PPC).

«La última reforma integral de esta política se realizó en 2013, lo que deja la reforma de la PPC con más de tres años de retraso respecto a su ciclo habitual de diez años. Tal como están las cosas, resulta escandaloso que el marco actual vaya a mantenerse en vigor hasta 2040», criticaron en un comunicado.

La patronal denunció que «las flotas y la producción de productos del mar se están reduciendo, los empleos pesqueros están desapareciendo y la acuicultura está estancada» mientras «los productores y trabajadores de toda Europa piden soluciones que marquen la diferencia ahora».

En ese contexto, opinaron que sin la revisión de la PPC, «el resto de la Visión pierde credibilidad» y que sus propuestas «corren el riesgo de dibujar una imagen idealista, e incluso fantasiosa, del futuro, desconectada de las necesidades actuales del sector».

No obstante, valoró el compromiso de presentar una propuesta sobre la acuicultura para finales de 2027 «que aborde los obstáculos derivados de las licencias, los permisos y el marco regulatorio».

El presidente de Europêche, Javier Garat, expresó la «decepción y frustración» por el hecho de que «la Comisión no haya sacado adelante la reforma pesquera que el sector necesita urgentemente».

«Ningún pescador está orgulloso de la PPC actual. No actuar solo profundizará las tensiones sociales, más aún cuando la nueva Comisión prometió un cambio de rumbo. Durante demasiado tiempo, los productores de alimentos se han sentido ignorados y abandonados. A menos que la Comisión cambie de rumbo, su frustración se profundizará y alimentará los movimientos euroescépticos», alertó Garat.

La plan de Bruselas reconoce que la pesca y la acuicultura, que emplean directamente a más de 200.000 personas en la UE, desempeñan un «papel clave» en la transición hacia un sistema alimentario sostenible y competitivo. Para avanzar en ese objetivo, apunta a una «estrategia integral» con medidas a corto, medio y largo plazo, pero no propone una revisión de la política pesquera aunque, según el comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, tampoco la descarta. EFE

mb/fpa

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