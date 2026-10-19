Pena menor a exasesor de seguridad nacional sueco por negligencia con datos confidenciales

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Copenhague, 19 oct (EFE).- El Tribunal de Apelación de Svea condenó este lunes al pago de una multa al exasesor de seguridad del Gobierno sueco Henrik Landerholm por negligencia en el manejo de información confidencial.

Landerholm, que deberá pagar una multa de 52.000 coronas suecas (unos 4.665 euros), había sido absuelto en primera instancia al considerar el tribunal que no había cometido una negligencia grave, al contrario que Apelación.

La sentencia resaltó que Landerholm, atendiendo a su cargo y su larga experiencia, cometió un acto de imprudencia grave al dejar tras una reunión documentos con informaciones sobre la defensa y la seguridad nacional de Suecia en una taquilla que no estaba cerrada bajo llave.

Landerholm dimitió en enero del año pasado por la apertura de una investigación de la Fiscalía, después de que el caso fuera difundido por el principal diario sueco, Dagens Nyheter.

«La sentencia de hoy del tribunal de Svea es una decepción», escribió en su cuenta en la red social X Landerholm, que estudiará ahora si recurre la sentencia al Tribunal Supremo.

Landerholm, amigo de la infancia del primer ministro sueco en funciones, el conservador Ulf Kristersson, ya protagonizó otros descuidos en el pasado, como olvidar una libreta en una emisora de radio y su teléfono móvil en la embajada húngara, o perder su tarjeta de acceso a las instalaciones gubernamentales, según Dagens Nyheter. EFE

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