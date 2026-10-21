Piden atender a comunidades colombianas atrapadas por combates entre grupos armados

Compartir

2 minutos

Bogotá, 21 oct (EFE).- Combates entre dos grupos armados ilegales en el departamento colombiano de Nariño (suroeste) han generado riesgos y afectaciones para las comunidades, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió este miércoles una respuesta humanitaria urgente para atender sus necesidades y garantizar sus derechos.

Las confrontaciones armadas, que ocurren desde el sábado pasado, enfrentan a las Autodefensas Unidas de Nariño y al Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al mando de alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país.

«Advertimos sobre la gravedad de esta escalada de violencia, que agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos», alertó la Defensoría en un comunicado.

Los combates han dejado alrededor de 400 personas confinadas en una zona rural del municipio de Linares, según medios locales.

El lunes, una misión humanitaria integrada por funcionarios de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Linares fue atacada con ráfagas de fusil cuando intentaba llegar a la aldea Bella Florida para evacuar a más habitantes.

La comisión había conseguido evacuar a más de 300 personas de otras aldeas, pero tuvo que suspender el recorrido hacia Bella Florida, donde cerca de un centenar de personas permanecía confinada.

La Defensoría señaló que es indispensable garantizar el acceso a alimentos, agua potable, servicios de salud y otros bienes esenciales, así como permitir el ingreso seguro de los organismos humanitarios a las zonas afectadas.

Además, instó a las autoridades locales, a la Gobernación de Nariño y al Gobierno nacional a coordinar la atención de las comunidades y pidió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario (DIH) y abstenerse de involucrar a la población civil en las hostilidades. EFE

pc/jga/gad

Los preferidos del público Los más discutidos