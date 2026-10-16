Planas pide en la FAO proteger las infraestructuras alimentarias frente a los conflictos

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Roma, 16 oct (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reclamó este viernes en Roma proteger las infraestructuras civiles de producción, almacenamiento y transporte de alimentos frente a los conflictos internacionales, y advirtió de que «los alimentos no deben utilizarse nunca como arma de guerra».

Durante su intervención en los actos del Día Mundial de la Alimentación, celebrados en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), defendió la seguridad de las rutas comerciales, especialmente en el mar Negro, como un interés compartido por países de todas las regiones.

Planas alertó del impacto de los conflictos geopolíticos en los precios internacionales y de las desigualdades que generan, informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

«Ponen en riesgo la seguridad alimentaria de determinados países», afirmó, y añadió que «lo que en algunas partes del planeta es inflación, en otras significa hambre».

Planas hizo hincapié en los «efectos acumulativos» de las distintas crisis internacionales.

En concreto, se refirió a las «perturbaciones» en el mar Negro, el estrecho de Ormuz y el mar Rojo, las cuales «agravan las presiones derivadas del cambio climático y los fenómenos climáticos extremos», dificultando el abastecimiento y la contención de los precios.

El ministro realizó estas declaraciones durante la jornada «El impacto de la escalada en el mar Negro sobre la seguridad alimentaria global. ¿Qué podemos hacer para prevenir las próximas crisis sobre seguridad alimentaria?», organizada por la delegación de la Unión Europea (UE) en Roma.

En ese foro, pidió «prestar especial atención a los países que dependen de las importaciones de los alimentos» y defendió una respuesta internacional coordinada.

En este sentido, animó a la FAO, al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a estudiar las medidas recogidas en una carta respaldada por 57 Estados miembros de la FAO y a traducirlas en un plan de acción conjunto que permita garantizar el acceso a los alimentos, «incluso en situaciones de conflicto».

La visita de Planas a Roma se produce en un contexto marcado por su aspiración a dirigir la FAO a partir de 2027.

Entre los posibles candidatos a suceder al actual director general figuran el italiano Maurizio Martina, actual director general adjunto de la organización; el irlandés Phil Hogan, excomisario europeo de Agricultura, y el turco Mehdi Eker, exministro de Agricultura.EFE

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