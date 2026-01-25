Portugal anuncia la liberación de una lusovenezolana condenada a 21 años de prisión

2 minutos

Lisboa, 25 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Portugal informó este domingo de que ha sido liberada una lusovenezolana que había sido condenada a 21 años de prisión en Venezuela y que había cumplido ya cinco años en la cárcel.

En un escueto mensaje, la cartera diplomática explicó que «acaba de ser liberada» Carla da Silva, que está «acompañando el caso» y está en contacto con la familia.

En una repuesta a EFE, una fuente del Ministerio añadió que se trata de la primera lusovenezolana liberada tras la captura del ya depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa a comienzos de este año.

Según la misma fuente, Carla da Silva se encontraba en prisión desde el 5 de mayo de 2020 y había sido condenada por los delitos de «conspiración y asociación para cometer delitos» por el caso ‘Gedeón’, un intento de golpe de Estado para hacer caer al Gobierno de Maduro ese año.

La lusovenezolana estava detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) desde el pasado 27 de septiembre y había cumplido hasta ahora 5 años, 8 meses y 20 días de prisión.

En mayo de 2024, la Fiscalía de Venezuela informó de que la justicia condenó en Venezuela a entre 21 y 30 años de prisión, la pena máxima, a 29 acusados por esa operación.

Unos 780 presos políticos, según la ONG Foro Penal, continúan detenidos en Venezuela dos semanas después de que el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un «número importante de personas», proceso que se ha venido desarrollando entre pedidos de celeridad y de mayor información oficial. EFE

cch/rrt