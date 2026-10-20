Principal sindicato de Francia reclama subida salarial de 100 euros para calmar protestas

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París, 20 oct (EFE).- La secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, reclamó este martes una subida salarial de 100 euros mensuales para todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado.

Léon lanzo esa petición en vísperas de una reunión con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocada tras los disturbios registrados durante las protestas del sábado contra el encarecimiento de la vida.

«Cada vez hay más trabajadores pobres y trabajadores que duermen en sus coches. No conseguimos llegar a fin de mes», afirmó en una entrevista con la emisora France Inter, en la que pidió medidas concretas para mejorar el poder adquisitivo.

Lecornu ha convocado a los sindicatos a una reunión el miércoles a las 10.30 horas (8.00 GMT) en Matignon, sede del Gobierno, después de que las manifestaciones del 17 de octubre derivaran en episodios de violencia y saqueos en varias ciudades francesas.

Los sindicatos prevén tratar también con Lecornu la jornada de movilización del 5 de noviembre, que han convocado para reclamar mejoras salariales, empleo, servicios públicos y apoyo a la industria.

Léon reclamó también que las organizaciones empresariales participen en las conversaciones y denunció que la negociación colectiva no funciona en determinadas ramas profesionales, por lo que pidió que las empresas que no contribuyan a mejorar los salarios dejen de beneficiarse de exenciones de cotizaciones sociales.

La dirigente sindical condenó los actos violentos del sábado, pero advirtió de que los saqueos no deben eclipsar las reivindicaciones de los manifestantes pacíficos. «Es una pena que estas violencias hayan empañado y, en cierto modo, secuestrado el mensaje social que se envió al Gobierno», lamentó.

Léon pidió una investigación parlamentaria para esclarecer lo ocurrido y examinar la estrategia de mantenimiento del orden público y el despliegue de las fuerzas de seguridad. No obstante, insistió en que la respuesta de las autoridades debe abordar también las causas sociales del descontento y pidió que los presupuestos para 2027 estén basados en la justicia fiscal y contemplen una mayor contribución de los grandes patrimonios.

«El calendario político no debe marcar el ritmo de todas las cuestiones sociales», sostuvo, al rechazar que la proximidad de las elecciones presidenciales, previstas dentro de seis meses, justifique aplazar las respuestas a las demandas de los trabajadores y los estudiantes.

Patronal reclama al Gobierno que asuma daños a comerciantes

El presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), Patrick Martin, acusó este martes al Estado de haber fallado durante los disturbios del fin de semana, que afectaron a al menos 3.000 comercios en todo el país, según las primeras estimaciones.

«Corresponde al Estado hacerse cargo de las pérdidas de explotación de quienes no están asegurados, porque pagamos impuestos, entre otras cosas, para garantizar el mantenimiento del orden», afirmó Martin en declaraciones a RMC.

El dirigente dijo comprender que algunos comerciantes intentaran proteger sus establecimientos, pero les desaconsejó enfrentarse directamente a los saqueadores. También advirtió de que la extrema izquierda y los grupos ‘black bloc’ buscan provocar una guerra civil.

«Hay que hacer todo lo posible para que el Estado ejerza plenamente sus funciones soberanas y deje de fastidiar a los franceses con una gestión excesivamente intervencionista y, en particular, de venir mañana, tarde y noche a poner trabas a los empresarios con regulaciones estúpidas», concluyó. EFE

cat/ac/alf

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