Putin propone a Witkoff abordar una posible cumbre con Trump y Xi en China

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Moscú, 21 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, abordar una posible cumbre con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en el gigante asiático.

Al comienzo de la reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Putin agradeció la atención que Trump dedica «al problema del arreglo de la crisis en Ucrania». EFE

mos/er

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