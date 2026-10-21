Putin propone a Witkoff abordar una posible cumbre con Trump y Xi en China

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Moscú, 21 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso hoy al emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, abordar una posible cumbre con los líderes de EE.UU., Donald Trump, y de China, Xi Jinping, en noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en el gigante asiático.

Al comienzo de la reunión en el Palacio de Constantino en San Petersburgo, Putin calificó de «posible» la reunión tripartita y agradeció la atención que Trump dedica «al problema del arreglo de la crisis en Ucrania».

Mientras Pekín mantuvo silencio, Trump expresó esta semana su disposición a participar en dicha cumbre el 18-19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

Eso sí, Trump aseguró que la reunión debería estar centrada en la reanudación de las negociaciones de desarme nuclear con participación china y no tanto en el arreglo en Ucrania.

El Kremlin respaldó la propuesta de Trump y la necesidad de firmar un nuevo tratado de desarme, pero no mencionó el arsenal chino y sí el de Francia y el Reino Unido.

Ucrania y los países europeos se han mostrado en contra de un posible arreglo sobre el conflicto y la seguridad en el continente sin la participación de Kiev y sus aliados.EFE

mos/cg

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