Rusia pone en duda desmentido de OTAN sobre planes de bloqueo del enclave de Kaliningrado

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Moscú, 16 oct (EFE).- Rusia puso en duda este viernes las declaraciones de algunos representantes de la OTAN que niegan planes de la Alianza de bloquear el enclave ruso de Kaliningrado, situado entre Lituania y Polonia.

Según la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, estos desmentidos son “difíciles de creer”.

Zajárova enfatizó que Polonia “ha elaborado planes operativos para lanzar ataques preventivos de alta precisión contra la región de Kaliningrado en caso de que ‘una guerra con Rusia se vuelva inevitable’”.

De acuerdo con la portavoz, Varsovia emplearía en esos ataques misiles estadounidenses Himars y los polacos Homar-K con un alcance de hasta 300 km.

También estarían implicados en el bombardeo de Kaliningrado los aviones F-16, aseguró la representante de Moscú, quien recordó que las autoridades rusas han advertido previamente de las demoledoras consecuencias de una eventual provocación contra Kaliningrado.

Zajárova insistió en que Rusia empleará todos los medios a su alcance para defender su enclave y “la guerra será corta”.EFE

mos/jam

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