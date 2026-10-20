Rutte aborda con el ministro de Exteriores turco la seguridad en el mar Negro

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Bruselas, 20 oct (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, abordó este martes en Bruselas con el ministro de exteriores de Turquía, Hakan Fidan, la situación de seguridad en el mar Negro, donde recientemente se han incrementado los ataques de drones presuntamente rusos contra cargueros.

«Discutieron la situación actual de seguridad, incluida la del mar Negro, así como las excelentes contribuciones de Turquía a la disuasión y defensa de la OTAN», indicó en un mensaje a través de redes sociales la portavoz aliada, Allison Hart.

La semana pasada y ante el incremento de ataques contra buques mercantes cerca de las aguas de aliados como Rumanía, Rutte ya dijo que la OTAN había reforzado su presencia a lo largo del flanco oriental, entre otras cosas, aumentando las capacidades de lucha contra los drones.

También dejó claro entonces que la OTAN seguirá colaborando estrechamente sus nuestros aliados en el mar Negro, adaptando su postura de disuasión y defensa «según sea necesario».

Precisamente, el pasado jueves trató la situación en el mar Negro con el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, y el presidente rumano, Nicusor Dan.

Un día antes, Bulgaria había anunciado que iba a trabajar junto con Rumanía y Turquía en favor de una «moratoria» de los ataques a buques mercantes en el mar Negro, después de que diversas embarcaciones civiles fueran hundidas o dañadas en sus aguas en las dos semanas anteriores.

Hoy, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo ante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia) que trabaja para impulsar un acuerdo con Turquía, la India y países africanos a fin de garantizar la libertad de navegación en el mar Negro tras los últimos ataques con drones que atribuyó a Rusia. EFE

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