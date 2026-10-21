Serie previa con motivo de las elecciones parlamentarias anticipadas en Serbia

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Madrid, 21 oct (EFE).- Con motivo de las elecciones parlamentarias anticipadas que se celebran en Serbia el próximo domingo en un ambiente de gran polarización y tensión, tras dos años de protestas contra el Gobierno impulsadas por estudiantes, la Agencia EFE enviará desde este jueves una serie previa con la guía SERBIA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Jueves 22 de octubre

SERBIA ELECCIONES

Viena – Una candidatura universitaria contra la corrupción y el autoritarismo y un líder populista que domina el país desde hace doce años se enfrentan este domingo en las elecciones más reñidas y trascendentales que Serbia ha vivido desde la caída del régimen autoritario de Slobodan Milosevic en el año 2000.

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SERBIA ELECCIONES

Viena/Zagreb – La falta de pluralidad informativa y el control de los medios por parte del Gobierno, denunciado por la UE, la ONU y varias ONG, será una de las claves de las elecciones en Serbia del domingo, en la que una candidatura creada por universitarios desafía a Aleksandar Vucic, hombre fuerte del país desde 2014.

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SERBIA ELECCIONES (Perfil)

Viena/Zagreb – Tras militar en el nacionalismo serbio como ministro de Información de Milosevic y afirmar luego ser un convencido europeísta, Aleksandar Vucic aspira en las elecciones del domingo a prolongar sus doce años como hombre fuerte de Serbia, en medio de acusaciones de corrupción y autoritarismo.

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SERBIA ELECCIONES (Perfil)

Viena – Un movimiento sin líderes ni ideología clara, asambleario, utópico, ingenuo y con un programa minimalista con un objetivo único: acabar con el autoritarismo y la corrupción de la que acusan a Aleksandar Vucic, el nacionalista populista que gobierna serbia desde hace doce años.

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Viernes, 23 de octubre

SERBIA ELECCIONES

Belgrado – La corrupción se ha convertido en el tema principal de la campaña para las elecciones legislativas de Serbia del próximo domingo: de hecho, el lema de la candidatura de estudiantes que aspira a desbancar del poder al populista Aleksandar Vucic es «Serbia o Mafia».

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SERBIA ELECCIONES

Belgrado – El delicado equilibrio que Serbia mantiene en sus relaciones con Rusia, China, EEUU y la UE no tiene visos de cambiar sustancialmente tras las elecciones del domingo, en la que una candidatura de universitarios, sin ideología o programa exterior claro, desafía al populista Aleksandar Vucic, en el poder desde 2014.

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EFE

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