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Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Bulgaria

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1 minuto

Madrid, 22 oct (EFE).- Con motivo de las elecciones presidenciales en Bulgaria, la Agencia EFE enviará este viernes una serie previa con la guía BULGARIA ELECCIONES que incluirá las siguientes informaciones.

Sofía – Bulgaria celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al séptimo jefe de Estado desde la caída del comunismo en 1989, en medio de un creciente nerviosismo en el país balcánico tras los recientes ataques rusos contra buques en el mar Negro.

(Texto)

Sofía – La actual presidenta interina de Bulgaria, la experiodista prorrusa Iliana Yotova, y el exprimer ministro interino, el economista europeísta Andrey Gyurov, aspiran a pasar este domingo a la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará una semana más tarde.

(Texto)

EFE

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