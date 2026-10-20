Testigos dicen que conductor dio media vuelta para atropellar a una diputada australiana

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(Actualiza con la identificación del sospechoso y declaraciones de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad)

Sídney (Australia), 20 oct (EFE).- El conductor del vehículo que atropelló a la diputada independiente australiana Helen Haines dio media vuelta para regresar al lugar donde se encontraba la parlamentaria y embestirla, según los primeros testimonios, en un incidente que el primer ministro, Anthony Albanese, calificó de acto deliberado.

Haines, de 65 años, permanece en estado crítico en el hospital Alfred de Melbourne, adonde fue trasladada en helicóptero tras sufrir heridas graves por el atropello, ocurrido en la víspera frente a su oficina electoral en Wangaratta, en el noreste del estado de Victoria (sur).

El ministro australiano del Interior, Tony Burke, explicó este martes que varios testigos vieron cómo el conductor de un todoterreno Toyota Land Cruiser blanco daba media vuelta y embestía a Haines contra su propio vehículo, para después dar marcha atrás y atropellarla por segunda vez.

La diputada se encontraba junto al maletero de su automóvil cuando fue embestida. Un transeúnte intervino para sacar al conductor del vehículo y retenerlo hasta la llegada de la Policía.

La Policía de Victoria confirmó la detención de un hombre de 43 años residente en Tarrawingee, una localidad próxima a Wangaratta, e identificado este martes como Brendan Nugent, quien permanece bajo custodia y está siendo interrogado hoy.

Los agentes encontraron un cuchillo en el vehículo, que fue incautado y según las primeras informaciones, el sospechoso era conocido por la Policía y está previsto que se someta a una evaluación de salud mental.

Albanese afirmó que los primeros indicios apuntan a una actuación deliberada, aunque las autoridades han pedido cautela mientras investigan las circunstancias del suceso y el móvil del sospechoso.

La investigación cuenta con la participación de la Policía de Victoria, la Policía Federal Australiana y la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), a través de un grupo de trabajo conjunto contra el terrorismo.

El director general de ASIO, Mike Burgess, advirtió este martes que la polarización, la intolerancia y el aumento de los agravios están creando un «entorno propicio para la violencia», y señaló que el nivel de amenaza terrorista se mantiene en «probable», aunque consideró preocupante la evolución del contexto de seguridad.

Burgess alertó también de la correlación entre la retórica incendiaria, el aumento de las tensiones y los actos violentos, y pidió mayor moderación en el debate público.

Los investigadores tratan de determinar si el atropello fue intencionado, si el detenido conocía previamente a la diputada y qué motivaciones pudieron llevarlo a actuar de esa manera. Por el momento, no se ha confirmado el móvil del suceso ni si Haines fue atacada por su condición de representante política.

Albanese aseguró que no tenía conocimiento personal de amenazas previas contra la parlamentaria y pidió evitar las especulaciones. También, instó a rebajar el tono del debate público y defendió que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo democrático.

Haines representa desde 2019 la circunscripción de Indi y ha defendido, entre otras iniciativas, la creación de una comisión nacional anticorrupción independiente.

El atropello ha provocado muestras de apoyo de dirigentes de distintos partidos, que han condenado la violencia política.

Burke señaló que las denuncias por amenazas y acoso contra altos cargos públicos aumentaron de 951 en 2024 a 1.067 en 2025. EFE

emg/jrg

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