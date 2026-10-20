Trabajadores del Metro de Buenos Aires hacen huelga sorpresa tras arresto de sindicalistas

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Buenos Aires, 20 oct (EFE).- Los trabajadores del Metro de Buenos Aires interrumpieron este martes por sorpresa el servicio de las seis líneas tras el arresto de tres dirigentes sindicales durante una protesta en rechazo a una sanción laboral a un trabajador y a la contratación de personal por fuera del convenio sindical.

La medida de fuerza comenzó alrededor de las 10:00 hora local (13:00 GMT) y afecta a todas las líneas, además del Premetro, según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), más conocida como Metrodelegados.

El sindicato denunció, a través de un comunicado, la detención «arbitraria» de los trabajadores y anunció que mantendrá interrumpido el servicio hasta que sean liberados.

Los arrestos se produjeron cuando los trabajadores realizaban una apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas de la línea B, una medida de protesta que permite el acceso gratuito de los pasajeros.

Según el gremio, la acción respondía a una sanción aplicada a un compañero y a la falta de diálogo con la empresa concesionaria del Metro,Emova.

La protesta se enmarca en un conflicto por la presencia de empresas tercerizadas que, según los sindicalistas, realizan tareas propias del personal de mantenimiento.

En un comunicado difundido el lunes, la organización rechazó esta modalidad por considerarla una violación del convenio colectivo y una forma de contratación ilegal que busca paliar la falta de personal.

El dirigente sindical Claudio Dellecarbonara denunció en su red social X una «escalada represiva ilegal y anticonstitucional». Minutos después fue arrestado junto a otro sindicalista, Sebastián Carrizo.

Más tarde, el sindicato confirmó que Néstor Segovia, secretario general de la organización, era el tercero de los dirigentes detenidos.

La intervención policial tuvo lugar en medio de un amplio despliegue de efectivos de la División Subtes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. EFE

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