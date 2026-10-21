Trump insta a los centros de datos a pagar un «dividendo» a las comunidades locales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró que las empresas que operan centros de datos deberían pagar un «dividendo» a las comunidades locales para popularizar sus instalaciones.

El dirigente republicano apoya la construcción de centros de datos para garantizar la supremacía de Estados Unidos en el ámbito de la inteligencia artificial.

Pero dichos centros han suscitado protestas y preocupación generalizada por su ingente uso de energía y agua.

«Si las empresas quieren que sus Centros de Datos sean populares, que paguen un ‘dividendo’ a la comunidad y/o a los individuos de esas comunidades», escribió Trump el miércoles en su red social Truth Social.

«He seguido de cerca el proceso, y los Centros de Datos que eran muy impopulares en una zona determinada se volvieron extremadamente populares cuando se alcanzó un acuerdo financiero. ¡¡¡HAGAN ACUERDOS, y que se construyan!!!» más centros, añadió.

La oposición local ha bloqueado o postergado al menos 75 proyectos de centros de datos en los tres primeros meses de 2026, según Data Center Watch, que mapea la resistencia a estas instalaciones en Estados Unidos.

Las encuestas muestran que la hostilidad de muchos norteamericanos a los centros de datos se ha convertido en un tema relevante de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

bur-hol/avl/mas

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