Ultraderecha francesa pide al Estado garantizar seguridad de su congreso del fin de semana

Compartir

2 minutos

París, 20 oct (EFE).- El partido ultraderechista francés Agrupación Nacional (RN) pidió este martes al Estado que garantice la seguridad de su congreso previsto para el próximo fin de semana en Orleans, al coincidir con una nueva convocatoria de protestas y al existir movilizaciones contrarias al encuentro, una preocupación compartida por el alcalde de esta ciudad del centro de Francia.

El vicepresidente del RN, Sébastien Chenu, afirmó este martes que espera que las autoridades adopten las medidas necesarias para proteger el evento, que reunirá a unos 10.000 militantes el sábado y el domingo, día en que Marine Le Pen lanzará oficialmente su campaña electoral al Elíseo.

«Parece que hay antifascistas que amenazan con venir a Orleans», declaró Chenu a la cadena France 2, en referencia a los grupos contrarios al partido que han convocado movilizaciones.

Para el sábado está prevista una manifestación a las 10:30 horas (8:30 GMT), así como la instalación de una denominada «aldea antifascista», con puestos de asociaciones y talleres. Entre los asistentes previstos figuran el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de La Francia Insumisa (LFI), y la secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet.

El alcalde de Orleans, Serge Grouard, independiente de derechas, expresó este martes su preocupación en un vídeo publicado en las redes sociales y pidió al Gobierno que asuma su responsabilidad en materia de seguridad.

«Hay concentraciones previstas para el próximo fin de semana, en particular de la ultraizquierda. Orleans no debe convertirse en lo que vimos en París, Marsella o Rennes», afirmó Grouard, en alusión a los disturbios y los daños materiales registrados durante las movilizaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento del coste de la vida.

En declaraciones a la cadena BFM-TV, el alcalde insistió en la necesidad de que el Estado garantice la seguridad durante el fin de semana.

Las autoridades francesas se enfrentan a una nueva jornada de movilizaciones el sábado 24 de octubre convocadas por los ‘chalecos amarillos’ y los estudiantes.

Tras haber «aprendido la lección» de los errores de seguridad en el control de las protestas del 17 de octubre, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció hoy ante la Asamblea Nacional que se desplegará un dispositivo policial «masivo» para el próximo sábado. EFE

cat/lmpg/pcc

Los preferidos del público Los más discutidos