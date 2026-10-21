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Un autogol eleva a Guadalajara al segundo puesto del torneo Apertura mexicano

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Guadalajara (México), 20 oct (EFE).- Guadalajara derrotó por 1-0 a Necaxa con un autogol del uruguayo Agustín Oliveros y ascendió al segundo puesto del torneo Apertura mexicano que lidera América en la decimotercera jornada.

Guadalajara marcha con 23 puntos a la sombra de América, que tiene uno más. Necaxa quedó estacionado con 9 en el decimoséptimo puesto.

El partido se resolvió en el minuto 76 tras una galopada de Alvarado por la banda derecha. El delantero se libró de la marca de un defensa, entró al área y remató a puerta. Pero la trayectoria del balón desvió en el uruguayo Agustín Oliveros hasta el fondo de la red.

Más tarde el Juárez recibirá al Atlante, Querétaro visitará a San Luis y Tigres chocará con León. EFE

as/gb/hbr

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