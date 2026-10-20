Una diputada oficialista sale ilesa de un ataque armado en Honduras

afp_tickers

Compartir

1 minuto

La diputada oficialista hondureña María Fernanda Sandres salió ilesa de un ataque a balazos que sufrió este lunes durante una gira por una localidad a 200 km al noroeste de Tegucigalpa, denunció la propia legisladora.

Sandres, del gobernante Partido Nacional (PN), conducía su vehículo para llevar donaciones al municipio de Azacualpa, departamento de Santa Bárbara, cuando dos hombres en motocicleta la interceptaron y dispararon.

«Únicamente iba yo, en nombre de todos mis compañeros (del PN) a entregar esta ayuda (..) Estamos bien gracias a Dios, solo fue algo superficial», relató al medio local HCH la parlamentaria de 32 años.

Las autoridades no han informado sobre un posible móvil del ataque.

En enero pasado, la diputada oficialista Gladys López resultó levemente herida en la cabeza al estallar un explosivo casero en las afueras del edificio legislativo, en la capital, donde daba declaraciones a la prensa.

El PN, liderado por el presidente Nasry Asfura, aliado de Donald Trump, ha endurecido el combate contra el crimen organizado en Honduras, uno de los países más violentos de la región, con medidas inspiradas en la política de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele.

El Congreso debatirá en los próximos días un proyecto de ley oficialista que refuerza la persecución e investigación contra las pandillas y carteles de la droga, a los que ya declaró «organizaciones terroristas».

str/mis/ad

Los preferidos del público Los más discutidos