Wall Street abre mixto arrastrado por los fabricantes de semiconductores

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Nueva York, 16 oct (EFE).- Wall Street abrió mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,48 %, mientras los fabricantes de chips volvían a caer por la mañana, arrastrando al índice Nasdaq a la baja.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 250 puntos, hasta los 52.428; el selectivo S&P 500 restaba un 0,02 %, hasta los 7.742 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,59 %, hasta las 26.554 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó sin demasiadas oscilaciones la última sesión de una semana a la baja, marcada por las dudas sobre la competencia china en el sector de los semiconductores.

La preocupación aumentó después de que CXMT, uno de los principales fabricantes de chips del gigante asiático, anunciara una nueva arquitectura para aumentar la densidad de almacenamiento de sus productos.

Aunque algunos analistas han cuestionado la capacidad de la empresa para producir esta tecnología a gran escala, el anuncio ha avivado los temores a que los fabricantes chinos ganen cuota de mercado a sus competidores surcoreanos y estadounidenses.

En este contexto, el fondo VanEck Semiconductor ETF caía hoy un 1,81 %, mientras que las acciones de Micron retrocedían un 2,84 % y las de SanDisk Corporation, un 2,76 %.

Los títulos de la surcoreana SK Hynix caían un 5,31 %, hasta los 138,35 dólares por acción, un 7,1 % por debajo de los 149 dólares fijados como precio de salida a bolsa en Estados Unidos el pasado julio.

Por su parte, las acciones de Tesla sumaban un 1,70 % tras presentar su Roadster de próxima generación, con el que busca despegar en el campo de los coches voladores.

En el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 0,31 % este viernes, hasta los 97,67 dólares el barril, en un mercado atento a las tensiones en Oriente Medio.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del crudo para entrega próxima restaban 0,30 dólares con respecto al cierre anterior.

Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos sumaba 0,3 puntos básicos, hasta el 5,117 %, y el título a 30 años se situaba en el 5,446 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,27 %, hasta los 4.181 dólares la onza, y la plata un 0,76 %, hasta los 57,59 dólares la onza. EFE

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