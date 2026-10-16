Zelenski espera que Starlink restaure a Ucrania los servicios para uso defensivo

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este viernes su confianza en que Starlink, el sistema de satélites del magnate estadounidense Elon Musk, restaure sus servicios a Ucrania relacionados con la defensa militar del país.

«Cada día estamos en contacto con nuestro Ministerio de Defensa, y mis socios me han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí», indicó Zelenski en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar como invitado en la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE).

El mandatario ucraniano destacó que, tras los últimos roces con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido de la UE «apoyo y nada más que apoyo».

«Les estoy muy agradecido por ello. Entienden la postura de Ucrania. Es una postura clara, sincera y totalmente justificada», aseveró.

Sobre las restricciones en la versión de uso militar de Starlink, denominada Starshield, Zelenski dejó claro que Ucrania no lo utiliza para atacar ni responder a objetivos rusos en el territorio de Rusia, sino para «interceptar aviones a reacción que atacan a nuestra población civil y nuestras infraestructuras, y que están matando a nuestras familias».

«Estábamos utilizando interceptores especiales que se desplazaban a gran velocidad, drones interceptores que se mueven gracias a Starlink. Así pues, Starlink no se desactivó, pero se redujeron los límites de velocidad y, al reducirse éstos, nos vimos incapaces de derribar ciertos drones Shahed», explicó.

Sobre la posibilidad de que los europeos asistan en esa área, Zelenski indicó que «no estamos hablando de una sustitución total de Starlink», pero que están colaborando con países como Francia para «obtener capacidades adicionales».

Por lo que se refiere al intercambio de datos de inteligencia, que Kiev asegura que EE. UU. ha reducido, Zelenski dijo que «muchos países comparten su información con nosotros, estamos hablando de docenas de países».

El líder ucraniano se refirió también a que están recibiendo ahora misiles interceptores PAC-2 y PAC-3 del sistema de defensa aérea estadounidense Patriot a través del programa PURL de la OTAN, financiados por los aliados, cuando la mayoría de estos elementos «se están enviando ahora a Oriente Medio», donde EE. UU. tiene un frente abierto con Irán.

«Es un secreto a voces que, en estos momentos, no somos un destino prioritario para estos misiles», lamentó.

Zelenski confió además en que más cazas F-16 de Bélgica lleguen a Ucrania a finales de año y, en cuanto al uso de los activos rusos inmovilizados por las sanciones, señaló que «lo principal es que Rusia no tenga la oportunidad de influir» sobre ellos porque «sabemos muy bien que quiere recuperarlos».

Preguntado por si Ucrania va a seguir atacando refinerías rusas pese al supuesto alto el fuego energético, que ninguna de las dos partes ha confirmado, Zelenski zanjó: «Normalmente, no suelo dar detalles sobre nuestras operaciones. Así que la función principal de nuestras operaciones es responder. El resto, ya lo verán».

También dijo que el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para levantar temporalmente sanciones al diésel ruso «fue una sorpresa para todo el mundo» y añadió que es inaceptable porque puede abrir la puerta a suprimir otras medidas restrictivas, como al gas o el sistema bancario ruso.

Sobre el proceso para lograr la paz en Ucrania, consideró que Europa «está dando ciertos pasos para trazar su propio camino que represente nuestros intereses y para que podamos encontrar un formato adecuado para dialogar con los rusos; creo que todo esto sucederá». EFE

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